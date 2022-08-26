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Dünya

İngiltere’de 115 bin posta hizmetleri çalışanı greve gitti

İngiliz posta servisi Royal Mail’e bağlı görev yapan 115 bin posta hizmetler çalışanı, ülke çapında bugün dahil toplam dört günlük greve gitme kararı aldı.

Gökhan Kurtaran   | 26.08.2022
İngiltere’de 115 bin posta hizmetleri çalışanı greve gitti Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - AA

London, City of

Greve giden işçileri temsil eden İletişim Çalışanları Sendikası’ndan (CWU) yapılan açıklamada, işçilerin daha adil bir ücret artışı talep ettiği belirtilerek bugün, 31 Ağustos, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde greve gidilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada işçilere yapılacak ücret artışının, ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesinde olan mevcut enflasyonu yansıtacak bir düzeyde olması gerektiği kaydedildi.

Sendika, işveren ile üç ay boyunca sürdürülen görüşmelerin ardından yıllık yüzde 5,5 seviyesinde olan ücret artışı teklifini reddetmişti.

Ülkede yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1,25’ten yüzde 1,75’e yükseltmişti.

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