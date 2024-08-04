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Dünya

İngiltere, Beyrut Büyükelçiliğindeki diplomatların ailelerini geri çekti

İngiltere, Beyrut Büyükelçiliğinde çalışan diplomatların ailelerinin ülkeden çıkarıldığını duyurdu.

Behlül Çetinkaya  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
İngiltere, Beyrut Büyükelçiliğindeki diplomatların ailelerini geri çekti

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılması tavsiyesinde bulunulan seyahat uyarısının güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, "İngiltere Büyükelçiliği geçici olarak çalışanların ailelerini geri çekti. İngiliz vatandaşlarına hizmet sağlamak da dahil olmak üzere temel hizmetler verilmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmeme tavsiyesinin geçerliliğini koruduğu belirtilen açıklamada, Lübnan'daki vatandaşların ülkeden ayrılması tavsiye edildi.

Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan seyahat uyarısının güncellenmiş versiyonunda, "Bakanlık, İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı ve Lübnan'daki diğer gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Lübnan'a tüm seyahatlere karşı uyarıyor." açıklaması yer aldı.

İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı füze ve top atışları olduğu belirtilen uyarıda, Beka Vadisi ile Litani Nehri'nin kuzeyinde de riskler bulunduğu kaydedildi.

Seyahat uyarısında, Lübnan'daki gerginliğin çok kısa sürede artabileceği ve bunun ulaşımı ciddi şekilde aksatabileceği belirtilerek, "Eğer şu an Lübnan'daysanız ayrılmanızı tavsiye ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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