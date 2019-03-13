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Dünya

İngiltere Başbakanı Theresa May: Brexit uzun süreli ertelenebilir

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi.

Hasan Esen   | 13.03.2019
İngiltere Başbakanı Theresa May: Brexit uzun süreli ertelenebilir

London, City of

İngiltere Başbakanı Theresa May, oylama sonrası yaptığı açıklamada, sonuca rağmen seçeneklerin hala aynı olduğunu belirtti.

Bir çözüm bulma sorumluluğunun, Brexit anlaşması ile anlaşmasız ayrılığı reddeden parlamentoda olduğunu kaydeden May, "Hukuki anlamda, başka bir şey üzerinde anlaşılmadığı üzere İngiltere, AB'yi anlaşmasız olarak terk edecektir." dedi.

May, ikinci bir referandumun Brexit'i ortadan kaldırabileceğine dikkati çekerek, bu durumun aynı zamanda halk ve parlamento arasındaki kırılgan güven ilişkisine zarar vereceğini söyledi.

Bir ayrılık hikayesi: Brexit

AB'nin, üzerinde anlaşılan metni tek anlaşma olarak kabul ettiğine dikkati çeken May, yarın Brexit'in ertelenmesinin oylanacağını, AB'nin ancak bir anlaşmanın varlığı durumunda muhtemelen buna onay vereceğini dile getirdi.

Uzun süreli erteleme

Bir ertelemenin ancak parlamentonun sadece başka bir yöntem üzerinde uzlaşması durumunda kısa süreli, sınırlı ve teknik bir erteleme olabileceğini belirten May, "Parlamento, eğer önümüzdeki günlerde bir anlaşmayı desteklemeyi istemezse, 29 Mart'ta anlaşmasız ayrılığı da istemediğine göre, o halde uzun süreli bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu belirtiyordur. Böyle bir erteleme, İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmasını da gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun, istenmeyen bir sonuç olacağını kaydeden May, "Parlamento, aldığı kararların sonuçlarıyla yüzleşmeli." dedi.

May'in üzerinde uzlaştığı Brexit anlaşmasını dün reddeden İngiliz Parlamentosu, bugün de aldığı kararla anlaşmasız ayrılığı devre dışı bıraktı. Parlamento, yarın, Brexit'in ertelenmesini görüşerek oylayacak.

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