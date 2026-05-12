İngiltere Başbakanı Starmer, kabinesine istifa etmeyeceğini söyledi İngiltere Başbakanı Keir Starmer​​​​​​​, kendi bakanları ile yaklaşık 90 milletvekilinin istifa çağrısına rağmen 7 Mayıs’taki seçim yenilgisinin ardından gerçekleştirilen ilk kabine toplantısında görevinden ayrılmayacağını yineledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre Starmer, "Seçim sonuçlarının ve sözünü verdiğimiz değişimi hayata geçirmenin sorumluluğunu alıyorum." ifadelerini kullandı.

Son günlerde süren tartışmaların ciddi sonuçları olduğunu belirten Starmer, "Son 48 saatteki tartışmalar hükümet için istikrarsızlaştırıcı, ülke ve aileler için ekonomik bedeli olan tartışmalardır. İşçi Partisinde liderlik yarışı için süreçler vardır ancak bunlar başlatılmadı." diye konuştu.

Starmer, "Ülke bizden yönetmeye devam etmemizi istiyor. Ben bunu yapıyorum, hükümet olarak da bunu yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Starmer'den görevi bırakmasını isteyen İşçi Partisi milletvekillerinin sayısı, devlet bakanları Miatta Fahnbulleh, Jess Philips ve Alex Davies-Johnes'un da eklenmesiyle 89'a ulaştı.

Söz konusu isimler görevlerinden de ayrılarak kabinede Starmer'a tepkisini gösteren ilk bakanlar oldu.

Başbakan'ı istifaya çağıran isimler arasında Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un da olduğu belirtilmişti.

Starmer'ı istifaya çağıran milletvekillerinin bir kısmı, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın milletvekili yapılarak partinin başına geçmesi fikrini desteklerken, Sağlık Bakanı Wes Streeting'in de adı adaylar arasında geçiyor.

Sandıktan aşırı sağ çıkmıştı

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı.

Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler'de de birinci parti bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu elde edememişti.