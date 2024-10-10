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Dünya

İngiltere Başbakanı, Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı ve NATO Genel Sekreteriyle buluştu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle Londra'da yaptığı görüşmede Ukrayna, Asya-Pasifik ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Behlül Çetinkaya  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
İngiltere Başbakanı, Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı ve NATO Genel Sekreteriyle buluştu

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numaradan yapılan açıklamaya göre, Rutte ve Zelenskiy'nin bugün Starmer'la başkent Londra'da bir araya geldiği belirtildi.

Sabah saatlerinde bir araya gelen Starmer ve Zelenskiy, Ukrayna'nın "Zafer Planı"nı görüştü.

Starmer, görüşmede İngiltere'nin egemen bir Ukrayna'ya olan sarsılmaz bağlılığını ifade etti. İkili, kış ayları öncesinde Ukrayna'nın mümkün olan en iyi konumda olması gerektiği konusunda mutabakata vardı.

İki lider, Ukrayna'nın uzun vadeli geleceği ve bu ülkeye yapılacak savunma yatırımlarının Avrupa güvenliği açısından önemini görüştü.

Başbakan Starmer bir diğer görüşmesini NATO Genel Sekreteri Rutte'yle gerçekleştirirken, bu görüşmenin gündeminde de Ukrayna yer aldı.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider, devam eden Rus saldırganlığı karşısında güçlü ve birlik içinde bir NATO'nun önemini ele aldı. Başbakan, İngiltere'nin nükleer caydırıcılık alanındaki katkıları dahil olmak üzere müttefiklere katkısını dile getirdi." ifadeleri yer aldı.

Rutte ve Starmer, Asya-Pasifik güvenliği ile Avrupa-Atlantik güvenliğinin birbirinden ayrı tutulamayacağı konusunda ortak görüşlerini dile getirdi.

İkili, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alırken tansiyonun düşürülmesi ve ateşkesin önemine vurgu yaptı.

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