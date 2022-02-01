Dolar
13.38
Euro
15.03
Altın
1,803.21
ETH/USDT
2,729.00
BTC/USDT
38,307.00
BIST 100
2,003.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'yı ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın sınırlarına asker konuşlandırdığı Ukrayna'yı ziyaret ederek destek gösterisinde bulunacak.

Hasan Esen   | 01.02.2022
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'yı ziyaret edecek

LONDRA

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson bugün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​​​​​​​ ile bir araya gelecek.

Ziyarette Johnson, Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek amacıyla 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteği de açıklayacak.

Ziyaret öncesi değerlendirmede bulunan Johnson, "Nasıl yönetildiklerini belirlemek her Ukraynalının hakkı. Bir dost ve demokratik bir ortak olarak İngiltere, Ukrayna'yı yok etmeye çalışanlar karşısında Ukrayna'nın egemenliğini korumaya devam edecek." dedi.

Johnson, Rusya'yı diplomatik bir çözüm bulmak ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için geri adım atmaya ve diyaloga çağırdı.

Ziyarette Johnson'a Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın eşlik etmesi bekleniyordu. Ancak Truss, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde kendini izole ettiğini duyurdu.

Ziyaret öncesi Truss, hükümete Rusya'ya karşı sert yaptırım yetkisi veren bir tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Truss, böylece Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla sınır ihlali yapması halinde Moskova için stratejik öneme sahip sektörlerde iş yapan herhangi bir şirkete yaptırım uygulayabileceklerini duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da yönetimi devirerek kendine yakın bir rejim kurma planı yaptığını duyuran İngiltere, Kiev'e antitank silahları göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalananların virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabileceği belirtildi
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 884 bini geçti
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı

Benzer haberler

Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna krizine ilişkin tekliflerine yazılı yanıt verdiği bildirildi

Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna krizine ilişkin tekliflerine yazılı yanıt verdiği bildirildi

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'yı ziyaret edecek

Pentagon: ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker sevk etmesi masada değil

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir
İngiltere'den Rusya'ya daha sert yaptırım tehdidi

İngiltere'den Rusya'ya daha sert yaptırım tehdidi
Boris Johnson, Başbakanlıktaki partilerle ilgili yayımlanan raporu tamamıyla kabul etti

Boris Johnson, Başbakanlıktaki partilerle ilgili yayımlanan raporu tamamıyla kabul etti