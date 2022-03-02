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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in Ukrayna'da 'savaş suçu' işlediğini söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "savaş suçu" işlediğini belirtti.

Zuhal Demirci   | 02.03.2022
İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in Ukrayna'da 'savaş suçu' işlediğini söyledi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/ AA

Londra

Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oturum sırasında söz alan İskoç Ulusal Partisinin Meclis Grubu lideri Ian Blackford, dünyanın, her geçen saat Putin'in Ukrayna'daki savaşının dehşetine tanıklık ettiğini belirterek, Putin'e yönelik mevcut savaş suçu suçlamalarının "tam kapsamlı" kovuşturulmasını istedi.

Milletvekili Blackford'un açıklamalarının ardından konuşan Başbakan Johnson da şu ifadeleri kullandı:

"Masum sivillerin üzerine atmakta oldukları mühimmatların kullanımında Vladimir Putin rejiminden gördüklerimiz, bence, zaten tam olarak savaş suçu olarak nitelendiriliyor ve Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının da bunu araştırıyor olduğunu biliyorum ve eminim ki tüm parlamento bunu destekleyecektir."

Başbakanlık Sözcüsü: "Ukrayna'da her gün olası savaş suçları işleniyor"

Parlamento oturumunun ardından, Başbakanlık Ofisi 10 Numara Sözcüsü'ne, Johnson'ın "savaş suçu" ifadelerinin sorulması üzerine, sözcü, Ukrayna'da her gün olası savaş suçlarının işlendiği açıklamasında bulundu.

Sözcü, Başbakan Johnson'ın, Rusya'nın Babi Yar Holokost Anıtı yakınının mı yoksa apartmanların bombalanmasının mı savaş suçu olarak tanımladığı sorusuna, "Sanırım listelediklerinizin hepsi bu kategoriye girebilir." yanıtını verdi.

Ayrıca sözcü, "Açıkçası, resmi olarak bu kararı ceza mahkemesi verecek, ancak bence hiç kimse, her gün, neredeyse her saat gördüğümüz şeylerin kesinlikle korkunç savaş suçu eylemleri olduğundan şüphe duyamaz." dedi.

Böylelikle, sözcü, Başbakan Johnson'ın, Ukrayna'da yaşananları ilk kez "savaş suçu" olarak tanımladığını doğruladı.

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