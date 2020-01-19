Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson BM'nin Libya'da rol almasını istedi

İngiltere Başbakanı Johnson, Libya'nın, BM çatısı altında bir araya getirilmesi çağrısı yaptı.

Hasan Esen   | 19.01.2020
İngiltere Başbakanı Johnson BM'nin Libya'da rol almasını istedi

Londra

İngiltere Başbakanı Boris Johnson,  Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere gittiği Berlin'de açıklamalarda bulundu. 

Libya konusunda, tarafların ve bunları destekleyen ülkelerin farklı pozisyonlarda olduğunu, Avrupa Birliği'nde (AB) ise bu konuda bir bölünme görüldüğünü kaydeden Johnson, artık çatışmalara son verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Libya'nın BM çatısı altında bir araya getirilmesi gerektiğini kaydeden Johnson, "Bu daha fazla avantaj elde etmeye çalışma durumuna son vermek için BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var. Libya halkı yeterince acı çekti. Ülke için şimdi ileri gitme zamanı." dedi.

Johnson, İngiliz askerlerinin olası bir ateşkesi izleme konusunda görev alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine ise, uzman gönderebileceklerini belirterek, "Ancak şu an bir ateşkes görmüyorum." ifadesini kullandı.

Libya konulu konferans için 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti ile Berlin'de bir araya geldi. Konferansa, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter de katılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında

Benzer haberler

Libya'nın başkentinde patlama sesleri

Libya'nın başkentinde patlama sesleri

Berlin'deki Libya Konferansı başladı

İngiltere Başbakanı Johnson BM'nin Libya'da rol almasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi
İngiliz hükümeti 'Lordları' Londra dışına taşıyacak

İngiliz hükümeti 'Lordları' Londra dışına taşıyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes ve Berlin Zirvesi ihtiraslara kurban edilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes ve Berlin Zirvesi ihtiraslara kurban edilmemeli