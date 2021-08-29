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Dünya

İngiltere Afganistan'dan tahliyeleri tamamladı

İngiltere, Afganistan'dan yaptığı tahliyeleri dün saat 21.25'te Kabil Havalimanı'ndan gerçekleşen son uçuşla tamamladı.

Zuhal Demirci   | 29.08.2021
İngiltere Afganistan'dan tahliyeleri tamamladı

Londra

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tahliye operasyonunda son uçuşun dün gerçekleştiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece (28 Ağustos) 21.25'te son Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı Kabil Havalimanı'ndan ayrıldı ve askeri ve Afgan personelin tahliyesine son verildi. 14 gün içinde 165'ten fazla uçuşta 15 binden fazla kişi uçakla taşındı. Silahlı kuvvetlerimizle gurur duymalı, daha iyi bir yaşam için gelenleri ağırlamalı ve geride kalanlara üzülmeliyiz. Onlara olan borcumuz ayrılmamızla bitmiyor. Alınacak çok ders olacak ama son 20 yılda inanılmaz başarıların, cesaretin ve kurulan dostlukların sonsuz örnekleri de var. Hayatını kaybedenleri unutmayacağız."

İngiltere'nin Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığı sona erdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tahliye operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 20 yıl önce, 11 Eylül saldırılarının ardından tüm insanlar için daha parlak bir gelecek yaratmak amacıyla ilk İngiliz askerinin Afgan topraklarına ayak bastığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Son İngiliz askerlerinin ülkeden ayrılması, son 20 yılda feda ettiğimiz her şeyi ve elde ettiğimiz her şeyi derinlemesine düşünmek için bir an. Afganistan'daki angajmanımızın doğası değişmiş olabilir ancak ülke için hedeflerimiz değişmedi. Son 20 yılın kazanımlarını korumak ve Afgan halkına hak ettikleri geleceği vermek için şimdi elimizdeki tüm diplomatik ve insani araçları kullanacağız."

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da ekiplerin 15 binden fazla kişiyi tahliye etmek için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Geri çekilmeden sonra, yerleştirmeye uygun olanları (Afganları) üçüncü ülkeler veya güvenli hale getirilirse Kabil Havalimanı aracılığıyla yerleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Kabil'deki büyükelçiliği, Afganistan'da diplomatik bir varlık yeniden kurulana kadar geçici olarak Katar'a taşınacak.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, tahliye edilenler arasında, en küçüğü sadece 1 günlük yaklaşık 2 bin 200 çocuk bulunuyor.

Afganistan'dan yapılan tahliyeler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'nin en büyük askeri tahliyesi olarak kaydedildi.


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