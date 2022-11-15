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Dünya

İngiltere, AB'nin savunma projesine katılacak

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin talebi üzerine bu ülkeyi PESCO (Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği) adı verilen savunma projelerinden birine katılmaya davet edecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 15.11.2022
İngiltere, AB'nin savunma projesine katılacak

Brüksel

AB Konseyi, İngiltere'nin askeri ulaştırma alanındaki savunma projesine davet edilmesi için karar aldı.

AB Savunma Bakanları Toplantısı devam ederken AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, askeri ulaştırma alanındaki projenin koordinatörü olarak Hollanda, İngiltere'yi davet etmek üzere görevlendirildi.

Konsey açıklamasında, İngiltere'nin AB projesine ciddi katma değer sağlayacağı ifade edildi.

AB yönetimi, özellikle Ukrayna'daki savaştan sonra askeri birliklerin ve ekipmanın Avrupa genelinde taşınmasının güvenlik açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor. Hızlı hareket kabiliyeti ve silahlı kuvvetlerin emniyetli ulaşımının, krizlere karşılık vermede AB ve NATO'nun geliştirilmesi bakımından önemli olduğu vurgulanıyor.

AB'nin askeri ulaştırma alanındaki savunma projesine, geçen yıl ABD, Norveç ve Kanada da dahil olmuştu.

PESCO projesi, sınır geçişleri için askeri ulaştırma prosedürlerinin standartlaştırılması ve basitleştirilmesini hedefleyen siyasi ve stratejik bir platform olarak nitelendiriliyor. Proje, Avrupa'daki yollar, köprüler, demir yolları gibi altyapıların standart hale getirilerek personel ve askeri malzemelerin hızlı hareketinin sağlanmasını amaçlıyor.

AB yönetimi, PESCO'yu AB savunma politikasının ana hatlarından biri olarak görüyor. PESCO içinde 25 AB üyesi ülke bulunuyor. PESCO projelerinin, AB'nin savunma iş birliği için çerçeve görevi görmesi öngörülüyor.

PESCO katılımcısı ülkeler, ortak savunma kabiliyetleri geliştirilmesi, yatırımların koordine edilmesi, operasyonel hazırlığın ve silahlı kuvvetlerin dayanıklılığının artırılması için çalışıyor.

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