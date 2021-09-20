Dolar
8.68
Euro
10.19
Altın
1,763.49
ETH/USDT
3,042.20
BTC/USDT
43,610.00
BIST 100
1,391.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiliz Savunma Bakanı Wallace: Fransa'ya 'sinsilik' yapmadık

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Avustralya ile imzalanan denizaltı anlaşmasının arkasında bir "sinsilik" olmadığını, anlaşmaya tepki gösteren Fransa'yı hafife almadıklarını söyledi.

Hasan Esen   | 20.09.2021
İngiliz Savunma Bakanı Wallace: Fransa'ya 'sinsilik' yapmadık Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Londra

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, Avustralya'nın Fransa'yla imzaladığı milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasına ilişkin konuştu.

Avustralya'nın, İngiltere ve ABD ile ortaklık kurarak "seçme hakkını" kullandığını kaydeden Wallace, ABD ve Fransa'yı İngiltere'nin en yakın müttefikleri olarak tanımladı.

ABD'nin NATO'nun temel taşı olduğunu ve güvenlik konusunda herhangi bir Avrupa ülkesinden çok daha fazla harcama yaptığını söyleyen İngiliz Bakan, Washington'un onlarca yıldır Avrupa'nın güvenliğinin garantörü olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğini söyledi.


Wallece, İngiltere ve Fransa'nın da karmaşık silahlar, terörle mücadele, Afrika ve son yıllarda da Irak ve Suriye'de beraber çalıştığını ifade ederek, "İngiliz hükümetinin, burada kesinlikle (Fransa'yı) hafife alma, üzme veya Fransa'yla arasını açma niyeti yok." dedi.

Fransa ve İngiltere arasında çok ortak nokta olduğunu söyleyen Wallace, "Arka planda bir sinsilik yoktu, esasen Avustralya'nın farklı bir yeteneği seçme hakkı vardı ve öyle de yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770'e yükseldi
ABD yönetimi tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor
Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar 'mavi' kategoriyi hedefliyor
İtalya Kovid-19'a karşı aşılamada 3. dozu uygulamaya başladı
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda koruyucu

Benzer haberler

İngiliz Savunma Bakanı Wallace: Fransa'ya 'sinsilik' yapmadık

İngiliz Savunma Bakanı Wallace: Fransa'ya 'sinsilik' yapmadık

AB Dışişleri Bakanları, Fransa-ABD denizaltı anlaşması krizini New York'ta görüşecek

Fransa Savunma Bakanı Parly: Fransa Mali'den gitmiyor

İngiltere ekonomik durgunluğa neden olacak 'bebek kıtlığı' ile karşı karşıya

İngiltere ekonomik durgunluğa neden olacak 'bebek kıtlığı' ile karşı karşıya
Yeni Soğuk Savaş’ın 3. cephesi Asya-Pasifik’te genişliyor: AUKUS üçlüsünden nükleer denizaltı atağı

Yeni Soğuk Savaş’ın 3. cephesi Asya-Pasifik’te genişliyor: AUKUS üçlüsünden nükleer denizaltı atağı
Avustralya Başbakanı Morrison Fransa’yla denizaltı anlaşmasını iptal ettiği için pişman olmadığını söyledi

Avustralya Başbakanı Morrison Fransa’yla denizaltı anlaşmasını iptal ettiği için pişman olmadığını söyledi