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Dünya

İngiliz ordusunda ırkçılığın yaygınlaştığı iddia edildi

Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı Nicola Williams, "Silahlı Kuvvetler içinde ırkçılık yaygın. Irkçılık vakalarının sayısı giderek artıyor." dedi.

Tayfun Salcı   | 19.12.2019
İngiliz ordusunda ırkçılığın yaygınlaştığı iddia edildi

Londra

İngiltere’de Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı Nicola Williams, orduda ırkçılığın yaygınlaştığını öne sürdü.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Williams, "Silahlı Kuvvetler içinde ırkçılık yaygın. Irkçılık vakalarının sayısı giderek artıyor." dedi.

Kendisine gelen şikayetlerin yüzde 25’ini taciz ve ayrımcılık vakalarının oluşturduğunu belirten Williams, mağdurların ise ordunun sadece yüzde 7’sini oluşturan etnik azınlıklar olduğunu söyledi.

Williams, İngiliz Savunma Bakanlığının ordudaki ırkçılıkla mücadele için daha fazla gayret sarf etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sri Lanka kökenli askere tazminat

BBC’ye konuşan mağdurlardan Sri Lanka kökenli asker Mark De Kretser de Irak ve Afganistan’da görev yaptığı sırada maruz kaldığı tacizleri anlattı.

Görev süresi boyunca aralıksız biçimde sözlü tacize uğradığını ve alay konusu yapıldığını belirten De Kretser, "Görevimi nasıl yaptığımdan ziyade, bir dahaki sefere bana ne söyleneceğinden kaygı duyar oldum." ifadesini kullandı.

Tacizler sonucu psikolojisi bozulan ve 2017 yılında ordudan terhis edilen De Kretser, Savunma Bakanlığını dava ettiğini ve tazminata hak kazandığını kaydetti.

İngiltere, 2016 yılında aşırı sağcı Ulusal Eylem örgütünü terör listesine eklemiş, örgüte yönelik operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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