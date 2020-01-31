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Dünya

İngiliz milletvekilleri AP'den ayrılıyor

İngiltere'nin AB'den resmi olarak ayrılmasına saatler kala, İngiliz parlamenterler Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) binasından çıkışlarını yapmaya başladı.

Şerife Çetin   | 31.01.2020
İngiliz milletvekilleri AP'den ayrılıyor

Brüksel

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) resmi olarak ayrılmasına saatler kala, İngiliz parlamenterler Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) binasından çıkışlarını yapmaya başladı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )


İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) resmi olarak ayrılmasına saatler kala, İngiliz parlamenterler Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) binasından çıkışlarını yapmaya başladı.

Parlamentonun Brexit Partisi üyesi milletvekili Ann Widdecombe, AP çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 40 yıl sonra AB'den ayrıldığını, bunun da Brexit Partisi ve lideri Nigel Farage sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Widdecombe, "Bugün bağımsızlığımızın başlangıcını kutluyoruz. Kendi yasalarımızı belirleyebileceğiz, sınırlarımızı kontrol edeceğiz, ticaret anlaşmalarımızı yapacağız. İngiltere geleceğe büyük bir sevinçle bakabilir. Görevimizi tamamladık ve gidiyoruz." dedi.

73 İngiliz vekil ayrılıyor

AP'de 73 İngiliz vekil bulunuyordu. Brexit'le birlikte bu boşalacak sandalyelerin 27'si diğer üye ülkeler arasında paylaşılacak, kalan 46 sandalye ise gelecekte üye olacak ülkeler için saklı tutulacak.

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

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