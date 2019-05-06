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Dünya

İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu

Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ilk çocuğu dünyaya geldi. 3,2 kilogram ağırlığındaki erkek çocuk, babasının ardından İngiliz tahtının yedinci sıradaki varisi oldu.

Tayfun Salcı   | 06.05.2019
İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi doğdu

London

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ilk çocuğu dünyaya geldi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ilk çocuklarının doğduğu bildirildi.

Kraliyet ailesinin yeni erkek üyesinin 3,2 kilogram ağırlığında olduğu ancak isminin henüz kararlaştırılmadığı açıklandı. Çocuk, babası Prens Harry'nin ardından İngiltere tahtının yedinci sıradaki varisi oldu.

Çift geçen mayısta başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesi olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile 1997'de Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda.

Oyuncu olan Meghan Markle ise kraliyet gelenekleri nedeniyle kariyerine son vererek eşi ve yeni ailesiyle hayır işleri ve vakıf çalışmalarında bulunuyor.


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