Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.32
Dolar
5.62
BIST 100
94,441.10
Altın
1,290.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiliz jetleri Rus savaş uçakları için havalandı

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetlerinin, İngiltere hava sahasına yaklaşmakta olan Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandığı bildirildi.

Hasan Esen   | 03.04.2019
İngiliz jetleri Rus savaş uçakları için havalandı

Londra

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetlerinin, İngiltere hava sahasına yaklaşmakta olan Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandığı bildirildi.

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan açıklamaya göre, radarlar 2 Rus Tupolev Tu-160 bombardıman uçağını, İngiltere'nin kuzeydoğu kıyıları yakınında uluslararası hava sahasında tespit etti.

Bunun üzerine, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetleri, Rus uçaklarının İngiltere hava sahasına girmesini önlemek için havalandı.

Bir RAF sözcüsü, Typhoon jetlerinin İskoçya'nın Lossiemouth kasabası yakınlarında bulunan üsten havalandığını söyledi.

Olayın NATO güçlerinin bir tatbikat için İskoçya'da bulunduğu sırada gerçekleştiği belirtilirken, sözcü, "Rus uçakları hiçbir zaman İngiltere hava sahasına girmedi." dedi.

Rus uçaklarının, İngiltere'ye doğru yol almadan öce Norveç'in üzerinden geçtiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mısır’da yargının zoru ne?
Ukrayna seçimlerinde beklenen oldu
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?

Benzer haberler

'S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır'

'S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır'

Erdoğan ile Putin 3'üncü kez bir araya gelecek

NATO 70'inci yıl dönümünü kutluyor

Bolton'dan Rusya'ya 'üstü kapalı tehdit'

Bolton'dan Rusya'ya 'üstü kapalı tehdit'
İklim değişikliği ve çevre sorunları için 'Dünya Saati' etkinliği

İklim değişikliği ve çevre sorunları için 'Dünya Saati' etkinliği

NATO dışişleri bakanları Washington'da bir araya gelecek

NATO dışişleri bakanları Washington'da bir araya gelecek