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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor

Hasan Esen   | 31.03.2022
İngiliz istihbaratı: Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor

Londra

İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, danışmanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki durum konusunda gerçeği söylemekten çekindiklerini ancak Rus liderin yaptığı yanlış değerlendirmelerinin sonucunun "kristal berraklığında" olduğunu söyledi.

Fleming, Avustralya ziyaretinde bir üniversitede yaptığı konuşmada, Putin'in "durumu büyük ölçüde yanlış değerlendirdiğini" belirtti.

Rus liderin "Ukrayna halkının direnişini yanlış değerlendirdiğinin açık olduğunu" kaydeden Fleming, "Eylemlerinin yol açacağı koalisyonun gücünü hafife aldı. Yaptırımların ekonomik sonuçlarını hafife aldı. Hızlı bir zafer elde edebileceğini zannedecek şekilde ordusunun yeteneklerini abarttı." ifadesini kullandı.

Silahları ve moralleri eksik olan Rus askerlerinin emirleri yerine getirmeyi reddettiğini, kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve hatta kazara kendi uçaklarını düşürdüklerini dile getiren Fleming, "Putin'in danışmanlarının ona gerçeği söylemekten korktuklarına inansak da neler olup bittiği ve bu yanlış değerlendirmelerin boyutu rejim için kristal berraklığında olmalı." dedi.

Fleming, Ukrayna'daki masum insanlar ve giderek artan bir şekilde sıradan Ruslar tarafından ödenen maliyete rağmen Ukrayna savaşının Putin'in kişisel savaşı haline geldiğini söyledi.

GCHQ Başkanı, Batılı müttefiklerin, Putin'i bilgi savaşında yenmek ve siber tehditlerle mücadele etmek için "çok gizli istihbaratları" kamuoyuna açıkladığını kaydetti.

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