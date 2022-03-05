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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İngiliz gazeteciler Ukrayna’da yaralandı

Ayşe Doğru   | 05.03.2022
İngiliz gazeteciler Ukrayna’da yaralandı

Ankara

İngiliz Sky News kanalı başmuhabiri Stuart Ramsay ve 4 meslektaşının, Ukrayna’da bir Rus saldırısında yaralandığı bildirildi.

BBC’nin haberine göre, Ramsay ve 4 meslektaşı pazartesi başka bir kente gidişlerini güvenli olmadığı için iptal ederek başkente dönerken araçlarına ateş açıldı.

Ateş altındaki araçtan çıkarak bir fabrika binasına saklanan ekibi, Ukrayna polisi kurtardı.

Olayda Ramsay belinden vurulurken, kameraman Richie Mockler'ın çelik yeleğine 2 kurşun isabet etti.

Gazetecilere, saldırıyı bir Rus keşif birliğinin yaptığı söylendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Sky News çalışanı gazetecilerin doğruları aktarmak için hayatlarını riske attıklarını belirterek cesaretlerini övdü.

Johnson, “Özgür basın, barbarca ve rastgele şiddet eylemleriyle sindirilip korkutulamaz.” ifadesini kullandı.

BBC, dün Rusya’daki faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıklamış, CNN ve Bloomberg de benzer adımlar atmıştı.

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