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Dünya

İngiliz enerji şirketi Centrica 5 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz enerji şirketi Centrica, 5 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 11.06.2020
İngiliz enerji şirketi Centrica 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Londra

British Gas’ın da bağlı bulunduğu Centrica’dan yapılan açıklamada, şirketin çöküşünün önlenmesi için bu yıl içerisinde toplam 5 bin kişinin işine son verileceği bildirildi. 

Şirketin açıklamasında işten çıkarma kararına gerekçe olarak, 2019 yılında zarar edilmesi, enerji fiyatlarında uygulanan üst limit ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüş gerekçe olarak gösterildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Centrica Üst Yöneticisi Chris O'Shea, şirketteki işten çıkarmalarının yaklaşık yarısının yönetim birimlerinden yapılacağını söyledi.

Centrica hali hazırda toplam 27 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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