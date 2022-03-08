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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiliz ekonomist Shearing: Yaptırımlar İngiltere'de büyümeyi yavaşlatabilir

Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics’in baş ekonomisti Shearing, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların İngiltere’de zaten yüksek olan enflasyonu daha da artırabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Gökhan Kurtaran   | 08.03.2022
İngiliz ekonomist Shearing: Yaptırımlar İngiltere'de büyümeyi yavaşlatabilir

Londra

İngiliz parlamentosunda Hazine Komitesinin Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkinliğine ilişkin soruları yanıtlayan Neil Shearing, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların İngiltere’de bu yıl enflasyonun beklentilerden 1 puan daha yüksek gerçekleşmesine neden olabileceğini söyledi.

Shearing, ayrıca yaptırımların İngiltere’de gayrisafi yurt içi hasılanın bu yıl sonunda, beklentiden yüzde 0,25 ile 0,5 seviyesinde daha düşük bir büyüme göstermesine yol açabileceğini kaydetti.

Yaptırımların emtia fiyatlarında ve enflasyonda artışa neden olarak İngiliz ekonomisi üzerinde baskı oluşturacağını belirten Shearing, “Şu anda İngiltere ekonomisine açık ara en önemli darbe, Rusya'dan çok fazla ithalat yaptığımız için değil, küresel fiyatlar yükseldiği için oluşacak. (Ekonomik darbe) Enerji fiyatları ve ithalatımızın maliyeti üzerindeki etkiden gelecek.” şeklinde konuştu.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) küresel enerji fiyatlarını etkileyebilecek araçlara sahip olmadığını değerlendiren Shearing, enerji faturalarında yapılacak vergi indirimlerinin tüketicilerin alım gücü açısından doğrudan ve esaslı bir fark yaratmasının ise beklenmediğini söyledi.

İngiltere’de bu yıl ocakta yüzde 5,5 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyonun, yıl içerisinde yüzde 7 seviyesini aşması bekleniyor.

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