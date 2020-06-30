Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
116,609.50
Altın
1,768.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiliz Başbakan'dan 'ekonomiyi ayağa kaldırma' sözü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir plan çerçevesinde ülkenin her bölgesinin kalkındırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Gökhan Kurtaran   | 30.06.2020
İngiliz Başbakan'dan 'ekonomiyi ayağa kaldırma' sözü

Londra

West Midlands’te konuşan Johnson, salgınla birlikte ülkenin çözümlenmemiş meselelerine eğilmek istediğini, yeni bir ekonomik plan dahilinde ülke ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi.

Boris Johnson, söz konusu plan dahilinde altyapı yatırımlarının hızlandırılması için 5 milyar sterlin ek kaynak ayrılacağını bildirdi.

Salgını bir fırsata çevirerek ülkenin uzun zamandır çözülmemiş sorunlarının giderilmesi için kullanmayı hedeflediğini belirten Johnson, “Ülkenin çok fazla bölgesi geri bırakıldı, ihmal edildi, sevilmedi. Sanki birisi, onların kaderinin metropolde yaşayanlar kadar önemli olmadığına dair stratejik bir karar almış gibi. “ ifadelerini kullandı.

Johnson, “Şunu bilmenizi istiyorum; bu hükümetin sadece bu ülkeyi daha iyiye doğru değiştirme vizyonu yok, (aynı zamanda) birleştirme ve aynı seviyeye yükseltme misyonu var.” İfadelerini kullandı.

Salgının ekonomik etkilerinin uzun süreli olabileceğinin altını çizen Johnson, “Hızlı bir şekilde çalışmalıyız. Gayri Safi Yurtiçi Hasılamızda şimdiden baş döndürücü bir düşüş gördük. “ dedi.

Ülkenin mevcut krize mahkum kalamayacağını belirten Johnson, “Şu anda yavaşça ve tedbirli bir şekilde kış uykusundan uyanıyoruz. İleride izlenecek yolun tayin edilmesinin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Böylece herkes kısa, orta ve uzun vadeli düşünebilir ve planlama yapabilir.” dedi.

İngiltere’de 23 Mart tarihinde uygulanmaya başlayan karantinanın kademeli olarak gevşetilmesi yolunda adımlar atılmaya devam ediliyor.

15 Haziran’da tüm perakende mağazalarının açıldığı İngiltere’de 4 Temmuz tarihinden itibaren restoran, kafe ve pubların açılması planlanıyor

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daralarak, 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert düşüşünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'asker uğurlama' uyarısı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı
Modi'den Hindistan'ın salgında kritik bir noktada olduğu uyarısı
'Bilsem 10 tane maskeyi üst üste takardım'
Japonya'da ilk Kovid-19 aşı adayının klinik denemeleri başladı

Benzer haberler

İngiliz ekonomisinde sert daralma

İngiliz ekonomisinde sert daralma

İngiliz Başbakan'dan 'ekonomiyi ayağa kaldırma' sözü

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 575'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 500'ü geçti

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 500'ü geçti
BAE'deki İngiliz göçmenler, elllerindekileri satarak İngiltere'ye dönüyor

BAE'deki İngiliz göçmenler, elllerindekileri satarak İngiltere'ye dönüyor