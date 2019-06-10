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Dünya

ILO Genel Direktörü Ryder: BM'nin reforme edilmesi gerekiyor

ILO Genel Direktörü Guy Ryder "BM'nin reforme edilmesi gerekiyor." dedi.

Bayram Altuğ   | 10.06.2019
ILO Genel Direktörü Ryder: BM'nin reforme edilmesi gerekiyor

Cenevre

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, çok taraflı sistemin baskı altında olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'in (BM) reforme edilmesi gerektiğini söyledi.

Ryder, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın açılışında konuştu.

Bu yıl 100. yılını kutlayan ILO'ya olan güvenin hala devam ettiğini vurgulayan Ryder, 21 Haziran'a kadar sürecek konferansa 40'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılacak olmasının da buna işaret olduğunu belirtti.

Ryder, çok taraflı sistemin baskı altında olduğunu kaydederek, "BM'nin reforme edilmesi gerekiyor." dedi.

Dünyada bölünme olduğunu vurgulayan Ryder, "Bugün dünyada hala çok bölünme var, çok fazla kargaşa var. Ülkeler arasındaki diyalog ve anlayış bizi sık sık rahatsız ediyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ryder, konferansın kapanışına BM Genel Sektereteri Antonio Guterres'in de katılacağını sözlerine ekledi.

Oktay, yüksek düzeyli oturumda konuşacak

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil edeceği konferansa, hükümet adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan delegesi olarak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren delegesi olarak ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konferansın yüksek düzeyli oturumunda bugün katılımcılara hitap edecek.

Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in aralarında bulunduğu onlarca devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

Macron ve Merkel'in yarın konferansta üyelere hitap etmesi bekleniyor.

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