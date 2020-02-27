Euro
6.76
Dolar
6.16
BIST 100
111,912.30
Altın
1,652.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aday Memur Temel Eğitim Programı - Antalya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank öğrencilerle bir araya geliyor - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
logo
Dünya

Ilımlı muhaliflerin İdlib'in Serakib ilçesindeki ilerleyişi sürüyor

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde stratejik öneme sahip Serakib ilçe merkezini geri alan ılımlı muhalifler, merkezi çevreleyen 4 köyde yeniden kontrol sağladı.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa,Adham Kako   | 27.02.2020
Ilımlı muhaliflerin İdlib'in Serakib ilçesindeki ilerleyişi sürüyor Fotoğraf: İzzeddin İdilbi/AA

İdlib

Muhalifler, Rusya'nın hava desteğini alan Esed rejimi güçlerine karşı başlattıkları operasyon kapsamında sabah saatlerinden bu yana İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçe merkezi çevresinde ilerliyor. 

Dün Mıceyzir, Salihiyye ve Afes köylerinin kontrolünü yeniden sağlayan muhalifler, gün içinde de Trenbe, Şabur, Dadih ve Zekkar köylerinde hakimiyet sağladı.

Ilımlı muhalifler ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürerken, M4 kara yolunun altındaki güney bölgelere yoğunlaşan rejim güçleri, sabah saatlerinden sonra ilerleme kaydedemedi.

Muhalifler, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada bulunan Serakib ekseninde 20 Şubat'ta operasyon başlatmış ve Neyrab köyünü geri almıştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması

Benzer haberler

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor

Ilımlı muhaliflerin İdlib'in Serakib ilçesindeki ilerleyişi sürüyor

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz

İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş son yolculuğuna uğurlandı
Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 3'ü çocuk 4 sivil öldü

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 3'ü çocuk 4 sivil öldü
Ilımlı muhalifler İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesini geri aldı

Ilımlı muhalifler İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesini geri aldı