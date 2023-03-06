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Dünya

İklim değişikliği Almanya’ya 900 milyar avroya mal olabilir

İklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava koşullarının 2050'ye kadar Almanya'ya 900 milyar avroya kadar ekonomik zarara mal olabileceği hesaplandı.

Bahattin Gönültaş  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
İklim değişikliği Almanya’ya 900 milyar avroya mal olabilir

Berlin

Ekonomik araştırma şirketleri Prognos ve GWS ile Almanya'nın Ekolojik Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından Almanya Çevre ile Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlıkları için ülkede iklim değişikliğinin sonuçlarından kaynaklanan maliyetlere ilişkin “İklim değişikliği: Ekonomik sonuç maliyetleri ve 2050'ye kadar senaryo analizi” adlı rapor yayınlandı.

Rapora göre, 2000'den 2021'e kadar, iklim değişikliğini krizinin sonuçları Almanya’da en az 145 milyar avro ekonomik zarara yol açtı.

2050’ye kadar ise araştırmacılar küresel ısınmanın boyutuna bağlı olarak ülkede 280 ila 900 milyar avroluk kümülatif ekonomik zarar bekliyor.

Zararlar, tarımsal verim kaybını, şiddetli yağmur ve sel nedeniyle binaların ve altyapının hasar görmesini veya tahrip olmasını, mal taşımacılığının aksamasını ve sağlık sistemi üzerindeki etkiyi içeriyor.

Raporda, iklim değişikliğinde ekonomik olarak ölçülebilir hasara ek olarak, sağlık bozuklukları, aşırı sıcak ve sellerden ölümler, ekosistemler üzerindeki gerilim, biyolojik çeşitlilik kaybı ve yaşam kalitesindeki azalma da iklim değişikliğinin diğer zararları olarak sıralandı.

Araştırmadaki modellemeye göre, son 20 yıldaki aşırı ısınma ve sel gibi aşırı olayların yıllık ortalama maliyetleri, 2050'ye kadar her yıl bir buçuk ila beş kat artacak. Bu kayıplar 2050’de, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 0,6 ila 1,8'lik kısmına denk gelecek.

Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Christiane Rohled, konuya ilişkin değerlendirmesinde "İklim krizinin sonuçları Almanya'daki refah üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.” ifadesini kullandı.

Ekosistemlerin esnekliğini artırmak için iklime yönelik yapılan iddialı yatırımların önemine dikkati çeken Rohled, bu yatırımların insanları korumaya hizmet edeceğine işaret etti.

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