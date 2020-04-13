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Dünya

IKBY'den terör örgütü YPG/PKK'ya koronavirüs için tıbbi yardım

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, IKBY'nin koronavirüs salgınına karşı kendilerine tıbbi ekipman gönderdiğini duyurdu.

Ömer Koparan,Mohamad Misto   | 13.04.2020
IKBY'den terör örgütü YPG/PKK'ya koronavirüs için tıbbi yardım

Azez

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kendilerine tıbbi ekipman gönderdiğini duyurdu.

YPG/PKK elebaşlarından Şahin, Twitter hesabından "Koronavirüsü tespit etmek için tıbbi test talebimize derhal ve cömertçe yanıt veren Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'ye teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum." mesajını paylaştı.

Paylaşım üzerine AA muhabirleri, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin basın sözcülüğüyle irtibata geçti ancak herhangi bir yanıt alamadı.

IKBY-YPG/PKK ilişkileri

Suriye iç savaşında IKBY ile YPG/PKK arasındaki ilişkiler olumlu seyretmezken, Erbil yönetimi, muhalif Kürtlerin temsilcisi sayılan Kürt Ulusal Konseyi'ni (ENKS) destekledi.

Türkiye'nin Afrin'deki terör hedeflerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra düzelmeye başlayan IKBY-YPG/PKK ilişkileri, Barış Pınarı Harekatı sırasında daha da gelişti. IKBY, YPG/PKK ve ENKS arasında bir nevi ara bulucu rolü de oynarken, terör örgütü, Konsey'in daha önce kapattığı bazı ofislerini geri açtı. IKBY ve Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgeye açılan Simelka sınır kapısının ticari geçişler için yeniden aktif hale gelmesiyle, ilişkiler daha yakın hal aldı.



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