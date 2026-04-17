İİT'den İsrail'in Somaliland'e temsilci atama kararına tepki

İİT Genel Sekreterliği, konuya dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Somaliland'e temsilci atama adımının, Somali’nin egemenliğinin ihlali olduğu vurgulandı.

Söz konusu kararın, ülkenin ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı niteliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu hamlesi "sert şekilde" kınandı.

Açıklamada ayrıca, İİT'nin Somali ile tam dayanışma içinde olduğu; ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve meşru kurumlarına yönelik sarsılmaz desteği yinelendi.

İsrail 15 Nisan'da Michael Lotem'in Somaliland bölgesine "büyükelçi" olarak atanmasını onaylamıştı.