İİT, İsrail güçlerinin WAFA baskınını kınadı

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya baskın düzenlemesini kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin dün Batı Şeria'nın Ramallah kentinde WAFA'ya yaptığı baskın ve ajans çalışanlarını alıkoyması kınanarak, askerlerin olaya karşı çıkan Filistinlileri hedef almasına da tepki gösterdi.

Uluslararası topluma İsrail'in medya kurumları ve çalışanlarına yönelik ihlalleri ve suçları nedeniyle yargılanması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Aynı şekilde uluslararası meşruiyete ve Birleşmiş Milletler'in basın haklarıyla ilgili kararlarına saygı göstermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail güçleri, dün Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Ramallah'taki genel merkezine baskın düzenlemiş ve ajans çalışanlarını bir odada toplayarak dışarı çıkmalarına izin vermemişti.

Ajansa ait güvenlik kameralarını da inceleyen İsrail güçleri, bir süre sonra WAFA'nın ofisinden ayrılmıştı.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanmış, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi de kullanan İsrail güçleri 2'si gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinliyi yaralamıştı.

Muhabir: Zeynep Hilal Karyağdı