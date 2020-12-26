Euro
9.26
Dolar
7.56
BIST 100
1,426.03
Altın
1,878.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nın ikinci gün programı online olarak gerçekleştiriliyor
logo
Dünya

İİT Afganistan'da derhal ateşkes yapılmasını istiyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Taliban ile Afganistan hükümetinin ateşkes yapmasını istediklerini söyledi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 26.12.2020
İİT Afganistan'da derhal ateşkes yapılmasını istiyor Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat/AA

Afganistan

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, geçtiğimiz günlerde İİT dışişleri bakanlarının Afganistan konusunda bazı kararlar aldığını anımsattı.

İİT'nin Afganistan'daki barış sürecine destek verdiğini ifade eden Botsalı, ''İİT, dışişleri bakanlarının aldığı karar doğrultusunda derhal ülke genelinde tarafların daimi ateşkes ilan edilmesini istiyor.'' dedi.

Botsalı, İTT dışişleri bakanlarının üye olan ülkelerin hükümetleri, dini ve akademik kuruluşlara Afganistan'da devam eden çatışmanın artık cihatla ilgili bir meşruiyetinin kalmadığının vurgulanmasını istediklerini kaydetti.

''Afganistan'da barış için fırsat penceresi açılmıştır''

İİT dışişleri bakanları tarafından alınan diğer bir kararın Afganistan'ın bütün komşularıyla bölgesel bağlantılarını, ulaştırma, iletişim, ticaret, enerji ve diğer alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesi olduğunu aktaran Botsalı, Afganistan'da barış için halihazırda fırsat penceresinin açıldığını vurguladı.

Botsalı, bölge ülkeleri arasında güçlü bir mutabakat sağlandığı takdirde, ülkede 40 yıldır devam eden savaşın kalıcı barışla sonlandırılmasına yönelik çalışmaların ivme kazanacağını ifade etti.

Ülkede devam eden ihtilafın Afgan'ın yine diğer Afgan'ı öldürdüğü, Müslüman'ın diğer Müslüman'ı öldürmesinden ibaret olduğunu dile getiren Botsalı, ''Afganistan'daki şiddet olayları İslamiyet'in özüyle, lafzıyla ve ruhuyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bir çatışmaya dönüştüğü için hiçbir geçerliliği ve dayanağı bulunmamaktadır.'' diye konuştu.

Türkiye'nin barış çabaları

Türkiye'nin, Afganistan'daki taraflar ve hatta komşu ülkelerle arasındaki sorunlarda tarafsız olduğunu aktaran Botsalı, Türkiye'nin herkesin itimat ve takdir ettiği, herkesin güvendiği, diyalog kapılarını herkese açık tuttuğu bir ülke olduğunu bildirdi.

Botsalı, Türkiye ile Afganistan arasında gerek Cumhuriyet ve gerekse de Osmanlı döneminde yakın ilişkiler bulunduğunu ve Türkiye'nin yıllardır Afganistan'ın barışını en aktif destekleyen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Botsalı şunları kaydetti:

''Türkiye, Afganistan'da barışın sağlanması için Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci adı altında geniş bir platform oluşturdu, bu platform ülkede kalıcı barışın sağlanması konusunda önemli rol oynamaktadır. Afganlar arası barış sürecinin gerçekten Afganların sahipliği ve öncülüğünde, Afganların beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesini istiyoruz, bunun için Türkiye bölge ülkeleriyle ve dünyadaki büyük ülkelerle doğal olarak diyalog halinde. Afganlararası müzakerelerin başlaması önemli bir dönüm noktasıdır, bu süreç içerisinde stratejik sabır sergilemek gerekir, 2021 yılında yaratılan barış penceresinin iyi değerlendirileceğine inanıyorum.''

Taliban ile barış süreci

Afganistan hükümeti ve Taliban heyeti arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan ve görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınan barış görüşmeleri, geçtiğimiz günlerde tekrar başlamıştı.

Her iki tarafın da onayıyla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlanırken, ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelerin yapılması için ikinci aşamaya geçilmişti.

İkinci aşama müzakerelerine 14 Aralık'ta tarafların onayıyla 23 gün ara verilmişti.

İkinci aşama müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde ana barış görüşmelerine başlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadınların yüzde 65'i salgın kısıtlamaları döneminde eşinin evde olmasından memnun
CoronaVac aşısının güvenilirlik ve etkililiği Türkiye'nin Faz-3 ön raporuyla ortaya kondu
Kovid-19'un kan pıhtılaşmasına neden olmaması için 'ilaçları aksatmama' uyarısı
'Kemik ve kas ağrıları insanı hırpalıyor'
'Dün testi negatif çıkanın bugün pozitif çıkmayacağının garantisi yok'

Benzer haberler

İİT Afganistan'da derhal ateşkes yapılmasını istiyor

İİT Afganistan'da derhal ateşkes yapılmasını istiyor

Afganistan'da bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'a asker gönderilmesinin 18 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

'Hollandalı askerlerin 2007'de Afganistan'da sivilleri öldürdüğü' iddia edildi

'Hollandalı askerlerin 2007'de Afganistan'da sivilleri öldürdüğü' iddia edildi
Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü

Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü
Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil öldürüldü

Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil öldürüldü