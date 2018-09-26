İhvan lideri Bedii'nin 'terör listesine alınma' kararı bozuldu

KAHİRE

Mısır Yargıtayı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de aralarında bulunduğu 51 kişinin terör listesine alınması yönündeki mahkeme kararını bozdu.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yargıtay "Rabia Operasyonları Birimi" olarak bilinen dava kapsamındaki suçlamalarla Bedii ve 50 kişinin terör listesine alınmasına karşı sunulan itirazı kabul etti.

Söz konusu sanıklar hakkındaki kararı bozan mahkeme, davanın başka bir dairede yeniden görülmesini kararlaştırdı.

Resmi Gazete'de Mayıs 2017'de Kahire Ceza Mahkemesi'nin Rabia Operasyonları Birimi davası kapsamında aralarında Bedii'nin de bulunduğu 51 kişiyi terör listesine aldığı yayınlanmıştı.

Sanıklar, Temmuz 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında "İhvan'ın devlete karşı hareketlerini yönlendirecek bir operasyon odası hazırlamak" suçlamasıyla yargılanıyor. Sanıklar söz konusu suçlamayı yalanlıyor.

Yargıtay, Nisan 2017'de 51 sanığın (12'si gıyabi) yargılandığı söz konusu davada, Bedii ile Rehberlik Konseyi üyeleri Mahmud Gazlan ile Husam Ebubekir'e 25'er yıl, diğer 15 kişiye 5'er yıl hapis cezası vermiş, 21'inin de beraatına hükmetmişti.

Muhabir: Safiye Karabacak