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Dünya

İHH'den Suriye'de hayır mağazası

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde bir hayır mağazası daha hizmete açtı.

Fikret Kavğalı   | 09.03.2019
İHH'den Suriye'de hayır mağazası

Hatay

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde hayır mağazaları açmaya devam ettiklerini söyledi. 

Tahiroğlu, savaş mağduru sivillerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla yeni bir hayır mağazasını daha hizmete açtıklarını belirterek, "İdlib kent merkezinde hizmete açtığımız mağazamızdan her hafta yaklaşık 500 kişi faydalanacak. Mağazaya gelenler kendilerine ayrılan kota miktarına göre diledikleri üründen seçip, beğenip alabilecekler. Suriye genelinde 30'uncu hayır mağazamızı hizmete açmış olduk." ifadesini kullandı.

Hayır mağazasının bölgedeki ihtiyaç sahipleri tarafından sevinçle karşılandığını anlatan Zeki Tahiroğlu, bölge halkına yardımların süreceğini de kaydetti.

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