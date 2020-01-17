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Dünya

İHH'den İdlib'de 5 bin yetim için nakdi yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca, "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamında, Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan 5 bin yetim çocuk için nakdi yardım yapıldı.

Cem Genco, Ömer Koparan   | 17.01.2020
İHH'den İdlib'de 5 bin yetim için nakdi yardım

Hatay, İstanbul

İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib’de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren yetimlere nakdi yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Yetimlerin eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye genelinde yaşayan 11 bin 400 yetime düzenli olarak destek veriyoruz. İdlib ve kırsalında ise 5 bin yetim yaşıyor. Bu yardımlar, yetimlerimizin birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile oluyor. Savaşın yıkımından en çok yetimler etkilendi. Biz de onların yaralarını sarmak için çaba gösteriyoruz.''

Soba, yapacak ve battaniye yardımı

Öte yandan, İHH İstanbul Kadın Kollarının "Suriyeli kardeşlerimize kış yardımı" projesiyle, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kentindeki çadır kamplarda yaşayan ailelere kış yardımı yapıldı.

İHH Kadın Kolları İstanbul il başkanı Fatma Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye’deki drama sessiz kalmamak için İstanbul Kadın kolları olarak, 350 aileye kömür, 950 kişiye battaniye ve soba dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib’e yönelik artan saldırıları nedeniyle Kasım 2019'dan bu yana Türkiye sınırına yaklaşık 400 bin insanın göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Türk, "Mevsimin kış olmasıyla, bu saldırılardan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlar. Bizler bu kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Bölge halkına yönelik yardım çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kadın kolları, kış yardımlarını ulaştırdıktan sonra çocuklarla bir araya gelerek, çeşitli hediyeler dağıttı.

İHH, savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye de barınma, sağlık, eğitim ve gıda yardımlarında bulunuyor.

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