İHH yetimhanesi sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Pakistan'ın Haripur kentindeki İHH yetimhanesinde kalan çocuklar, okul dışı aktiviteleriyle ordu kulüpleri başta olmak üzere spor kulüpleri tarafından en çok aranan sporcular oldu.

Fotoğraf: AA/Muhammed Semih Uğurlu

İSLAMABAD - Behlül Çetinkaya

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Pakistan'da açılan yetimhanede yetişen çocuklar, okul dışı aktiviteleriyle başta orduya bağlı olmak üzere ülkedeki spor kulüplerinin en gözde sporcuları arasında yer alıyor.

Arazisi İHH tarafından 2005'te alınıp 2012'de inşa edilen ve bugüne kadar 3 bin öğrenciye eğitim veren Haripur kentindeki yetimhanenin imkanlarından 500’ün üzerinde yetim faydalanıyor. Bu yetimlerin 450’si yetimhanede yatılı kalırken 92’si dışardan geliyor. Yetimhanede eğitim alanlar arasında yetim olmayan 350 öğrenci de bulunuyor.

Yaklaşık 150 dönüm arazi üzerinde bulunan yetimhanede çocuklar kaz, tavuk, at, inek ve koyun gibi hayvanların bakımının yanı sıra seracılık, tekstil, inşaat, araç bakımı, bilgisayar teknolojileri, hafızlık ve spor alanlarında eğitim alıyor.

"Sadece tekvando alanında 60 ulusal şampiyon çıktı"

İHH Genel Başkan Yardımcısı Said Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni binalarla yatılı kapasitenin bin, eğitim kapasitesinin ise 5 bin öğrenciye çıkacağını söyleyerek özellikle spor alanında ünlenen yetimhanenin tüm Pakistan'da şampiyonlar çıkaran bir kuruma dönüştüğünü söyledi.

Özellikle tekvando alanında Haripur bölgesinin tüm şampiyonluklarının yetimhane öğrencilerinin elinde bulunduğunu söyleyen Demir, "Pakistan ordusu buradaki yetimleri kendi spor kulüplerinde görmek için kapımızı aşındırıyor. Şu an ordu kulüplerinde 6 profesyonel sporcumuz var. Çocuklar İslamabad polisinin tekvando kulübü, Pakistan Su ve Enerji Üretim Kurumu (WAPDA) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı kulüplerinin radarında." diye konuştu.

Çocukların sadece spor eğitimiyle değil organik yiyeceklerle de desteklendiğini belirten Demir, yetimhaneden çıkan sporcuların tek başına tekvandoda 60 ulusal şampiyonluğu bulunduğunu, bunun yanında futbol, kriket, voleybol ve badminton alanlarında da onlarca dereceye sahip olduklarını vurguladı.

Profesyonel hayata Türkiye'nin desteğiyle başlıyorlar

Demir, Türk halkının bağışları ve İHH'nin destekleriyle kurulan yetimhanede eğitim alan öğrencilerin 54'ünün bugün Türkiye Bursları gibi projeler kapsamında burs alarak Türkiye'de üniversite eğitimi aldığını anlattı.

Yüksek eğitimi tercih etmeyip profesyonel hayata geçiş yapanlara da yine Türk kurumlarının ve bağışçıların desteğiyle yardım edildiğini söyleyen Demir, "Tekstil eğitimi alanlara cep harçlığı veriyoruz, ürettikleri kıyafetleri de başka yetimhanelere ücretsiz olarak gönderiyoruz. Araç tamiri, inşaat, bilgisayar teknolojileri ve tasarım üzerine eğitim alanlara da yine sponsorlarımızın yardımıyla malzeme, birkaç aylık iş yeri kirası ve makine desteğinde bulunuyoruz." dedi.

Tarım alanında çalışmak isteyen yetimlere de hayvan desteğinde bulunduklarını vurgulayan Demir, "Tarım ve hayvancılık yapmak isteyenlere yavrulu birer büyük ve küçükbaş hayvan veriyoruz. Bu konuda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumlar geçmişte destek verdi. Annesi hayatta olan yetimlerimize de buradaki eğitimleri sırasında gözleri arkada kalmasın, anneleri de evini geçindirebilsin diye hayvan yardımı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, yetimhane kompleksinde düzenli olarak 126 kişiye istihdam sağlandığını da söyledi.