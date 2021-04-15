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Dünya

İHH, Sudan'da Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan öğrencilere iftar verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'daki Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan yerli ve yabancı öğrencilere iftar verdi.

Halis Akyıldız   | 15.04.2021
İHH, Sudan'da Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan öğrencilere iftar verdi

İstanbul

Başkent Hartum'daki etkinlikte 200 üniversite öğrencisine kumanya dağıtıldı, 150 öğrenciye iftar verildi.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, Sudan'daki ramazan çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Başkent Hartum'da bulunan Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan 200 evli öğrenciye Welcome to Islam Organization'da düzenledikleri etkinlikte kumanya dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Bahçi, "Ardından 150 öğrenciye de iftar sofrası kurduk." dedi.

Bahçi, Hartum'un yanı sıra Beyaz Nil eyaletinin Düveym şehrinde de 400 muhtaç aileye gıda desteği verdiklerini ifade etti.

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