Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,632.80
BTC/USDT
21,321.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İHH, Sudan'da 450 çocuğu sünnet ettirdi

Ahmed Osama Satti   | 20.08.2022
İHH, Sudan'da 450 çocuğu sünnet ettirdi

Sudan

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da yetim ve ihtiyaç sahibi 450 çocuğu sünnet ettirdi.

Hartum'un Burri ve Umdurman bölgesinde yapılan sünnet programına çocuklar ve aileleri katıldı.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nin, dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumların ihtiyaçlarını karşılamaya, hayırseverlerin desteklerini onlara ulaştırmaya devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda 450 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu sünnet ettirdik." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
Bakan Akar, BM Genel Sekreteri Guterres ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Benzer haberler

İHH, Sudan'da 450 çocuğu sünnet ettirdi

İHH, Sudan'da 450 çocuğu sünnet ettirdi

Sudan'daki sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı

Sudan'da "Ulusal Mutabakat için Sudan Halkının Çağrısı"nın diyalog görüşmeleri başladı

Sudanlı general Hımidti: Siyasi güçler ulusal uzlaşıya varmalı

Sudanlı general Hımidti: Siyasi güçler ulusal uzlaşıya varmalı
Sudan'dan Avrupa hayaliyle geldiği Bağdat'ta Iraklıların zamanını ayarlıyor

Sudan'dan Avrupa hayaliyle geldiği Bağdat'ta Iraklıların zamanını ayarlıyor
Sudan'da askeri yönetime müzahir siyasi grup: Ülkeyi, tek bir taraf yönetemez

Sudan'da askeri yönetime müzahir siyasi grup: Ülkeyi, tek bir taraf yönetemez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet