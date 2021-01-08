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Dünya

İHH Mali'de 4 cami ve 3 sağlık ocağı inşa edecek

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Mali'nin farklı kentlerinde inşa edilecek 4 cami ve 3 sağlık ocağının temeli atıldı.

Hanife Sevinç   | 08.01.2021
İHH Mali'de 4 cami ve 3 sağlık ocağı inşa edecek

İstanbul

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, çeşitli coğrafyalarda sağlık ve ibadet olanaklarından mahrum kalanlar için sağlık ocağı ve cami inşa eden İHH, sağlık konusunda sıkıntı yaşayan Mali halkının ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 yeni sağlık merkezi yapacak.

Kayıt kabul, danışma, 2 doktor, 2 hemşire, hasta kabul, ecza odaları yer alan sağlık merkezleri, son dönemlerde artan Kovid-19 vakalarına karşı da hizmet verecek.

Türkiye halkının destekleriyle temeli atılan kalıcı eserler arasında yer alan başkent Bamako'ya bağlı Mogoyakougo köyündeki Gıyaseddin Kalem Sağlık Ocağı'ndan 5 bin, Sikasso şehrine bağlı Maro köyündeki Bartın Esma Hatun Sağlık Ocağı'ndan 3 bin 200, Bamako'ya bağlı Canikourou köyündeki İsmet Demirtaş Ailesi ve Hayırseverler Sağlık Ocağı'ndan 2 bin kişi yararlanabilecek.

Yapımına başlanan 3 sağlık merkezinin tüm medikal ekipmanları İHH tarafından karşılanacak.

Caminin inşası ve imamın 2 yıllık maaşı karşılanacak

İHH İnsani Yardım Vakfı, kalıcı eser projeleri kapsamında hayırsever Müslümanların sadaka-i cariye hükmündeki arzusunu hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Malili Müslümanların taleplerini yerine getirmek amacıyla bölgede 4 yeni caminin inşasına başladı.

Projeyle 100 metrekare büyüklüğünde, tek katlı, tek minareli, pompalı su kuyusu ve güneş enerji sistemi olan camilerin inşası ve her camide görev yapacak imamın 2 yıllık maaşının karşılanması planlanıyor.

Mali'nin Kayes şehrine bağlı Lambatra köyünde temeli atılan Lambatra Köyü Ali Rıza Taşkın Camisi'nde 9 bin, Kolikorou şehrine bağlı Doriko köyünde yapılacak Hafize Hanım Camisi'nde 2 bin, Bamako'ya bağlı Katibougou köyünde hizmet verecek İmamoğlu Camisi'nde 2 bin 100, Bamako'ya bağlı Missala köyündeki Hacı Tevfik, Hacı Huriye ve Hacı Aynur Bursalı Camisi'nde 2 bin kişi ibadet edebilecek.

Temeli atılan 4 caminin tüm iç tefrişatı ve ses sistemi, İHH tarafından karşılanacak.

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