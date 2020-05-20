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Dünya

İHH Gazze'de 2 bin yetime bayramlık dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Gazze Şeridi'ndeki 2 bin yetim çocuğa bayram kıyafeti dağıttı.

Muhammed Macid,Said İbicioğlu   | 20.05.2020
İHH Gazze'de 2 bin yetime bayramlık dağıttı

Gazze

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gazze Şeridi'ndeki 2 bin yetim çocuğa bayram kıyafeti dağıttı.

Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 2 bin yetim için bayramlık kıyafet ulaştırıldığını söyledi.

İnsani durumun kötüleşmesi sebebiyle yardım faaliyetlerini arttırdıklarını belirten Şurafa, 400 aileye de fitre dağıttıklarını kaydetti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır İsrail tarafından uygulanan abluka nedeniyle çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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