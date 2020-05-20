İHH Gazze'de 2 bin yetime bayramlık dağıttı
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Gazze Şeridi'ndeki 2 bin yetim çocuğa bayram kıyafeti dağıttı.
Gazze
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gazze Şeridi'ndeki 2 bin yetim çocuğa bayram kıyafeti dağıttı.
Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 2 bin yetim için bayramlık kıyafet ulaştırıldığını söyledi.
İnsani durumun kötüleşmesi sebebiyle yardım faaliyetlerini arttırdıklarını belirten Şurafa, 400 aileye de fitre dağıttıklarını kaydetti.
Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır İsrail tarafından uygulanan abluka nedeniyle çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.