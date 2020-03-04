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Dünya

İHH Afrin'de iki ayda 3,5 milyon ekmek dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Afrin bölgesine iki ayda 3,5 milyon ekmek dağıttı.

Cem Genco   | 04.03.2020
İHH Afrin'de iki ayda 3,5 milyon ekmek dağıttı

Hatay

İHH Afrin'de iki ayda 3,5 milyon ekmek dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Afrin bölgesine iki ayda 3,5 milyon ekmek dağıttı. ( İHH - Anadolu Ajansı )

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, ekmeğin Suriye’deki en temel yaşam malzemelerinden birisi olduğunu belirtti.

Afrin’de ekmek dağıtımlarının devam ettiğini aktaran Tosun, ''Türkiye ve Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki fırınlarımızda ürettiğimiz ekmekleri her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sadece Afrin bölgesinde günlük 60 bin ekmek dağıtımımız oluyor. Bölgede 3,5 milyon ekmek dağıttık." ifadesini kullandı.

Tosun, ekmeklerin savaş ortamında 3 gün bozulmadan tüketilebilecek şekilde ve Suriyeli sivillerin damak tadına uygun pişirildiğini aktardı.

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