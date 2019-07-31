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Dünya

İdlib'e saldırılarda 3 ayda 781 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 781 sivilin öldüğünü duyurdu.

Adham Kako   | 31.07.2019
İdlib'e saldırılarda 3 ayda 781 sivil öldü

Ankara

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) yayımladığı raporda, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, 26 Nisan-27 Temmuz'da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında 140'ı kadın, 208'i çocuk 781 sivilin öldüğü belirtildi.

Rejim güçlerinin saldırılarında 115'i kadın, 170'i çocuk olmak üzere 625 sivil hayatını kaybederken, Rusya'nın saldırılarında da 25'i kadın, 38'i çocuk 156 sivil yaşamını yitirdi.

3 ayda 33 "katliam"

SNHR, bir saldırıda en az 5 kişinin aynı anda hayatını kaybetmesini "katliam" olarak tanımlıyor. Ağ, rejim ve Rusya'nın 3 aylık dönemde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 33 katliam gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bu saldırılarda 58'i kadın, 85'i çocuk 271 sivilin can verdiği ifade edildi.

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