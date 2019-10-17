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Dünya

İdlib'e hava ve kara saldırıları sürüyor

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırılar gerçekleştirdi.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 17.10.2019
İdlib'e hava ve kara saldırıları sürüyor

İdlib

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarına hava ve kara saldırıları düzenledi.

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimle, askeri muhaliflerin cephe hatlarına hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

İdlib'in Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Marrıthırme ile Marretassin köylerini hava ve kara saldırılarıyla hedef alan rejim güçleri, Lazkiye ilinin kuzeybatı kırsalında stratejik Kebbine köyü ve tepesine varil bombalarıyla saldırdı.

Muhaliflere bağlı uçak gözlemevi sosyal medya hesaplarından, "Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Kefer Secne, Rekaya ve Nukeyyer köylerine hava saldırıları düzenledi." bilgisini paylaştı.

Söz konusu hava ve kara saldırılarında ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

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