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Dünya

İdlib'e hava saldırısında ölü sayısı 15'e yükseldi

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere dün düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu,Levent Tok   | 23.03.2019
İdlib'e hava saldırısında ölü sayısı 15'e yükseldi Fotoğraf: AA/Hasan Muhtar

İdlib

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere dün düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in kuzeyindeki Fua ve Keferya beldeleri ile Han Şeyhun ilçesinin çevresine dün akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi. Yaralı 28 sivilin tedavileri sürüyor.

Muhaliflere ait uçak gözlem evinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden havalanan 5 Rus savaş uçağı, İdlib'in Fua ve Keferya beldeleri ile Han Şeyhun ilçesi çevresine hava saldırıları düzenledi." ifadeleri yer aldı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 166 sivil hayatını kaybetti, 470'ten fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor.

Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın, rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

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