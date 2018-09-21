Fotoğraf: AA/Ekrem Masry

İDLİB

Suriye'nin kuzeybatısında büyük bölümü Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerine karşı 3 hafta önce başlayan gösteriler sürüyor.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yaklaşık 180 noktada yapılan gösterilere on binlerce sivil katıldı.

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e girmesine karşı çıkan göstericiler, Türkiye'nin bölge halkını koruması istedi.

Rejim karşıtı protestolara, İdlib il merkezi ve kırsalı ile Halep ilinin batısı ve kuzeyindeki çok sayıda sivil katıldı.

Cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, "Türkler bizim kardeşimiz", "Biz terörist değiliz", "Biz Rusların çocuklarımızı öldürmesini istemiyoruz", "Tutuklulara özgürlük", "Özgürlük istiyoruz", yazılı Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.

AA muhabirine açıklama yapan göstericilerinden Fatıma Kasım, rejim saldırılarında yaralanmış olmasına rağmen, gösterilere katıldığını söyledi.

Kasım, "Biz zalim rejime karşı çıktık. Eziyetlere karşı çıktık. Burada erkeklerle omuz omuzayız. Burada teröristler yok. Biz sadece özgürlük isteyen halkız. Barış içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

"Türk kardeşlerimize sesimizi duyurmaya geldik"

Velid Ebu Abdullah da, "Tüm dünyaya sesimizi duyurmak için geldik. Türk kardeşlerimize sesimizi duyurmaya geldik. Suriye rejimi, bu halkı zorla göç ettirdi. Hapishaneler suçsuz insanlarda dolu. Recep Tayyip Erdoğan'dan talebimiz göç etmek zorunda kalanların evlerinde dönmesine yardımcı olsun." şeklinde konuştu.

"Türkiye bu kararı almasa on binlerce insan ölecekti"

Binlerce insanın gösteriler için bir araya geldiğini dile getiren Kusay el Hüseyin de, "Türkiye'nin Rusya ile aldığı karardan duyduğu memnuniyeti göstermek için buradayız. Biz İran'a ve Rusya'ya karşıyız. Kim Esed rejimini resmi olarak tanıyorsa onlara da karşıyız. Türk hükümetine bu alınan kararlardan, gösterdiği çabalardan ve güvenliği sağlama çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Türkiye bu kararı almasa on binlerce insan ölecekti." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde dökülen kanı durdurmak üzere olduğunuz için size (Türkiye'ye) minnettarız"

ABD'deki Dalllas Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Dr. Ranya Kaysar, "Ülkemizde dökülen kanı durdurmak üzere olduğunuz için size (Türkiye'ye) minnettarız." dedi.

Kaysar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Gelecekte bize ne olacağını bilmek istiyoruz. Sokaklarda Rus güçleri görecek miyiz? Bu konuda önce Allah'a sonra size güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Alıkoyulanların durumuna da değinen Kaysar, gösteriye katılan kadınların, oğullarının, eşlerinin alıkoyulduğunu belirterek, "Erdoğan'dan tutukluların serbest bırakılması sağlamasını da istiyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Burak Karacaoğlu, Eşref Musa