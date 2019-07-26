İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi

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Dünya

İdlib'de yoğun saldırılar nedeniyle cuma namazı yine iptal edildi

Rusya ve Beşşar Esed rejiminin yoğun hava saldırıları nedeniyle Suriye'nin İdlib kentine bağlı birçok ilçe ve köyde cuma namazı yine kılınamadı.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 26.07.2019
İdlib'de yoğun saldırılar nedeniyle cuma namazı yine iptal edildi

İdlib

Esed rejimi ve Rusya'nın yoğun hava saldırıları, İdlib'in Serakib, Cebel ez Zaviye ve Maartinuman ilçeleri ile Kefrenbil beldesinde ve Marrıthırme, Hazarin, Keferruma köylerinde cuma namazının iptal edilmesine yol açtı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Serakib, Maartinuman, Kefer Zita ve Morik ilçelerinin yanı sıra Tel Meleh ile Cubbeyun köyüne ve İkarda bölgesine, Rusya'ya ait savaş uçaklarının da Kefer Zita ilçesine hava saldırıları düzenlediğini bildirmişti.

Yoğun saldırılar, son dönemde İdlib'de cuma namazının sık sık iptal edilmesine yol açıyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum 

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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