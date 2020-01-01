Euro
6.67
Dolar
5.95
BIST 100
114,425.00
Altın
1,517.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta çaresiz bekleyiş sürüyor

İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta hasta eşiyle barınan 70 yaşındaki Halidiye Casim, başta yakacak olmak üzere acilen temel ihtiyaç maddelerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Eşref Musa,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 01.01.2020
İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta çaresiz bekleyiş sürüyor Fotoğraf: Muhammed Abdullah /AA

İdlib

İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta çaresiz bekleyiş sürüyor

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak Sarmada ilçesindeki Sarut çadır kampına barınan siviller, zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. Kampa sığınan 70 yaşındaki Halidiye Casim, AA muhabirine yaşadıkları mağduriyeti anlattı. ( Muhammed Abdullah - Anadolu Ajansı ) 

Yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle kampın giriş ve çıkışı ile çadırların arasında oluşan göletler, kamp sakinlerinin hareketini engelliyor.

Rusya ve Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Sarmada ilçesinde bulunan söz konusu kampa sığınan 70 yaşındaki Halidiye Casim, AA muhabirine yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Casim, "Çadırımız, sular altında kaldı. Durum çok kötü. Hayırlı, namuslu ve iyi insanlardan bize yardım etmelerini istiyoruz." dedi.

Su birikintilerine çakıl taşı serpilmesi gerektiğini belirten Casim, hasta eşiyle battaniyeye sarılarak gece geçirdiklerini söyledi.

"Her şey lazım"

Casim, "Isıtacak bir şey yok. Sobamız yok. Yakacak bir şey de yok. Her şey lazım." diye konuştu.

"Çocuklar ve anneler, her gün hastanelerde." ifadelerini kullanan Casim, soğuk nedeniyle hastalanan eşi için çadır çadır gezip ilaç aradığını kaydetti.

"Kumanyaya da ihtiyaç var"

Rejim ve Rusya'nın Serakib ilçesine düzenlediği saldırılardan 17 aile üyesiyle kaçan Semira Um Mahmut da, "Hayat çok zor. Varil bombası evimizi yerle bir etti." dedi.

Anayoldan kampa çıkan yollara çakıl taşı dökülmesini istediklerini vurgulayan Um Mahmut, kumanyaya da ihtiyaçlarını olduğunu belirtti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Rusya’nın başını çektiği saldırıların yoğun olduğu alanlardan, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Hafter safındaki kirli ittifak

Benzer haberler

İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta çaresiz bekleyiş sürüyor

İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta çaresiz bekleyiş sürüyor

Rusya'dan İdlib'e yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı

İngiltere'nin, Rusya'nın NATO'ya üyeliğini tartıştığı ortaya çıktı

İdlib'de su ve çamur altında kalan kamp, yardım bekliyor

İdlib'de su ve çamur altında kalan kamp, yardım bekliyor
'Ukrayna ile imzalanan gaz anlaşması ulaşılması gereken bir fedakarlıktı'

'Ukrayna ile imzalanan gaz anlaşması ulaşılması gereken bir fedakarlıktı'
Rusya ve Ukrayna doğal gaz konusunda anlaştı

Rusya ve Ukrayna doğal gaz konusunda anlaştı