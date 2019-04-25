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Dünya

İdlib'de son 3 günde 25 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlenen saldırılarda 3 günde 25 sivil hayatını kaybetti.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 25.04.2019
İdlib'de son 3 günde 25 sivil hayatını kaybetti

İdlib

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 12. garantörler toplantısı devam ettiği sırada, rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere saldırılar gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, rejim güçleri, İdlib'in Han Şeyhun ilçesi, El Temaniya beldesi, Maardebse, Bekserey ve Han Es Sübül köyleri ile Hama ilinin batı kırsalındaki El Havice, Kaston ve El Zakkum köylerine yoğun şekilde top, roket ve havan saldırısı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cisir Eş Şuğur'a bağlı Bekserye köyüne yapılan saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Son 3 günde 25 sivil öldü

İdlib'in Cisir eş Şuğur ilçesinde dün sabah saatlerinde nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş ve 15 sivil yaşamını yitirmişti.

Rejim güçlerinin dün kentin Serakib ilçesine düzenlediği saldırılarda 1 sivil, önceki gün akşam saatlerinde de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki Han Şeyhun ve Serakib ilçeleri ile El Hanbuşiyye köyüne düzenlediği yoğun saldırılarda 3'ü çocuk 7 sivil hayatını kaybetmişti.

Böylece bugünkü saldırılarda ölenlerle son 3 günde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde 25 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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