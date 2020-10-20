Euro
9.32
Dolar
7.88
BIST 100
1,210.41
Altın
1,901.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İdlib'de Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı

Suriye’nin İdlib kırsalında AFAD, Fetih-Der ve Özgür-Der iş birliğiyle yetim ailelerinin bir çatıya sahip olabilmesi amacıyla briketten inşa edilen 200 evlik Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı.

Salim Taş   | 20.10.2020
İdlib'de Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı

Hatay

Fetih-Der'den yapılan açıklamaya göre, Meşhed Ruhin bölgesindeki merkezde binalar iki katlı olarak inşa edilirken yaşam alanı içerisindeki okul ve mescit de yetim ailelerinin hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, Suriye’deki yetimleri geleceğe hazırlamak amacıyla çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Suriye'de çadır hayatının insanları çok zorladığını aktaran Bulat, "Giderek yaklaşan kış mevsimindeki kötü yaşam koşulları da buna eklenince sivillerin çilesi daha da artıyor. Bu mağduriyeti gidermek için İdlib’de inşa ettiğimiz briket evler savaş mağduru aileler için bir sıcak yuva oldu." ifadesini kullandı.

Bulat merkezde 450 yetim çocuğun anneleriyle yaşayacağını da kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1894 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 225 bini aştı
Bebek şampuanları ve gargaralar Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir

Benzer haberler

İdlib'de Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı

İdlib'de Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi açıldı

Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde 'ekmek krizi' büyüyor

Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK ve Ermenistan'a tepki

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli terörist grupları vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli terörist grupları vurdu
AB, Esed rejiminin 7 bakanını daha yaptırım listesine aldı

AB, Esed rejiminin 7 bakanını daha yaptırım listesine aldı
Esed rejimi ülkenin güneyindeki Dera'da protesto edildi

Esed rejimi ülkenin güneyindeki Dera'da protesto edildi