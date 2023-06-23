Dolar
25.34
Euro
27.50
Altın
1,919.16
ETH/USDT
1,880.00
BTC/USDT
29,983.00
BIST 100
5,547.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay’da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nın ardından konuşuyor.
logo
Dünya

İdlib'de kurulan kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde iç savaşın sürdüğü ve Suriye ordusunun saldırılarının devam ettiği ortamda kurulan kurban pazarlarında hareketlilik başladı.

Ahmet Karaahmet, Burak Karacaoğlu  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
İdlib'de kurulan kurban pazarlarında hareketlilik başladı Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

İdlib

Suriye ordusunun saldırılarından kaçarak İdlib'in Türkiye sınırı hattındaki zorla yerinden edilenlerin sığındığı kamplarda yaşayan yüz binlerce sivil, bir bayrama daha iç savaş ortamında girmeye hazırlanıyor.

İdlib'deki besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla İdlib kent merkezinde ve kırsalındaki Dana ile Marretmısrin beldelerinde kurban pazarları kurdu.

Bayrama bir hafta kala pazarlarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

"Şimdilik hareketlilik iyi"

Türkiye-Suriye sınır hattına yakın Dana beldesinde bulunan kurban pazarındaki besicilerden Muhammed İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, besiciler açısından bu yıl fiyatların geçen seneye göre daha iyi olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığını belirten İbrahim, "Şimdilik hareketlilik iyi. Fiyatlar hem satıcı hem müşteri için iyi. Geçen yıl yem fiyatı pahalıydı, bu yıl ise daha ucuz oldu. Bu da satışı olumlu etkiliyor.” diye konuştu.

"Bütçeme uygun kurban arıyorum"

Kurbanlık almak isteyen Nayif Cedaan, kurun sabit olmayışının, kurban fiyatlarını yükselttiğine işaret ederek, "Ben de bütçeme uygun kurban arıyorum." dedi.

Cedaan, İdlib'de birden fazla kurban pazarı bulunduğundan fiyatların sabit olmadığını, bunun da dar gelirlilerin bütçelerine uygun kurbanlık arayışında yardımcı olacağını anlattı.

Besici Ahmed Halid, kurun dalgalanmasının ve geçen yılın yüksek yem maliyetlerinin kurban fiyatlarının artmasına neden olduğunu dile getirdi.

Ortalama kurban fiyatının 250-300 dolar (6 bin-7 bin 200 Türk lirası) arası oluğunu aktaran Halid, pazarda ilerleyen günlerde yoğunluk yaşanmasını beklediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Uraloğlu: Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık
Pençe operasyonu bölgesinde hastaneye kaldırılan yaralı asker şehit oldu
Başkentliler başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını istiyor
Türkiye yılın ilk 5 ayında 15,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu: Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık

Bakan Uraloğlu: Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık

Tarım ve Orman Bakanlığından Kurban Bayramı'nda alınması gereken tedbirler için genelge

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

İdlib'de kurulan kurban pazarlarında hareketlilik başladı

İdlib'de kurulan kurban pazarlarında hareketlilik başladı
Bileziklerini satarak hayvancılığa başlayan girişimci kadın taleplere yetişemiyor

Bileziklerini satarak hayvancılığa başlayan girişimci kadın taleplere yetişemiyor
Başkentin canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışları sürüyor

Başkentin canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet