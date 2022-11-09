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Dünya

İdlib'de Esed rejiminin sivilleri hedef alan saldırıları protesto edildi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde halk, Beşşar Esed rejiminin yerinden ettiği sivillerin sığındığı kampları hedef almasını protesto etti.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 09.11.2022
İdlib'de Esed rejiminin sivilleri hedef alan saldırıları protesto edildi Fotoğraf: İzzettin Kasım/AA

İdlib

Esed rejimi ve destekçilerinin sivillere yönelik saldırılarına dikkati çekmeyi amaçlayan gösteri, İdlib'in kuzeyinde 6 Kasım'da rejim güçlerince bombalanan Maram Kampı'nda düzenlendi.

Göstericiler, "Çocuklar ve siviller hedef değiller", "Savaş dursun", "Masum çocukları öldürdünüz, peki sonra kimleri öldüreceksiniz?", "Sivillere saldırılara hayır" ve "Kampın çocukları dünyanın gözü önünde katlediliyor" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

Gösteriye katılanlardan Mahir İbrahim, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler gözetiminde olan Maram Kampı'na yapılan saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İbrahim, "Maram Kampı güvenli bir bölge olmasına rağmen çocuklar, masum insanlar, kadınlar ve yaşlılar hedef alındı." dedi.

Protestoculardan Halid el-Sellum da saldırı günü sabah erken saatlerde Esed rejiminin bombardıman seslerine uyandıklarını ifade etti.

Sellum, saldırıda büyük bir vahşetin yaşandığını belirtti.

Rejim güçlerinin, İdlib'in kuzeyindeki Maram Kampı'na misket bombalı saldırısında 9 sivil hayatını kaybetmiş, en az 75 kişi yaralanmıştı.

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