İdlib'de Esed rejiminin sivilleri hedef alan saldırıları protesto edildi
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde halk, Beşşar Esed rejiminin yerinden ettiği sivillerin sığındığı kampları hedef almasını protesto etti.
İdlib
Esed rejimi ve destekçilerinin sivillere yönelik saldırılarına dikkati çekmeyi amaçlayan gösteri, İdlib'in kuzeyinde 6 Kasım'da rejim güçlerince bombalanan Maram Kampı'nda düzenlendi.
Göstericiler, "Çocuklar ve siviller hedef değiller", "Savaş dursun", "Masum çocukları öldürdünüz, peki sonra kimleri öldüreceksiniz?", "Sivillere saldırılara hayır" ve "Kampın çocukları dünyanın gözü önünde katlediliyor" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.
Gösteriye katılanlardan Mahir İbrahim, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler gözetiminde olan Maram Kampı'na yapılan saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
İbrahim, "Maram Kampı güvenli bir bölge olmasına rağmen çocuklar, masum insanlar, kadınlar ve yaşlılar hedef alındı." dedi.
Protestoculardan Halid el-Sellum da saldırı günü sabah erken saatlerde Esed rejiminin bombardıman seslerine uyandıklarını ifade etti.
Sellum, saldırıda büyük bir vahşetin yaşandığını belirtti.
Rejim güçlerinin, İdlib'in kuzeyindeki Maram Kampı'na misket bombalı saldırısında 9 sivil hayatını kaybetmiş, en az 75 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.