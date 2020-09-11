Euro
8.85
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC'deki Kovid-19’lu hastalar, ambulans uçaklarla Ankara Esenboğa Havalimanı’na getirildi. Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları "Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının Eğitim Yılı Başlangıç Töreni"ne katıldı.
logo
Dünya

İdlib halkından Türkiye'ye destek gösterileri

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik artan terör saldırılarını kınayan halk, Türkiye ile birliktelik gösterileri düzenledi.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet,Muhammed Temim Hocaoğlu   | 11.09.2020
İdlib halkından Türkiye'ye destek gösterileri Fotoğraf: Muhammed Said / AA

İdlib

Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib kentinin merkezinde ve çevre ilçelerinde toplanan halk, hem Türk hem de Suriye "devrim" bayrakları ile bir araya geldi. 

İdlib halkından Türkiye'ye destek gösterileri

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik artan terör saldırılarını kınayan halk, Türkiye ile birliktelik gösterileri düzenledi. İdlib kentinin merkezinde ve çevre ilçelerinde toplanan halk, Türk ve Suriye "devrim" bayrakları ile teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın resmini taşıyarak, "Kalplerimizde kalacak Serdar", "Suriye ve Türkiye halkı birdir" yazılı pankartlarla Türkiye'ye destek sloganları attı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Kent merkezindeki siviller, İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın resmini taşıyarak, "Kalplerimizde kalacak Serdar", "Suriye ve Türkiye halkı birdir" yazılı pankartlarla Türkiye'ye destek sloganları attı.

Gösterilere katılan sivillerden Abdulhalim Nakouh, AA muhabirine, terör örgütünün Türkiye ile Suriye halkının arasına fitne sokmak istediğini ifade etti.

Saldırının gerçekleştiği Muatrim köyünün M4 karayoluna yakın olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Nakouh, "Bu tür saldırılara karşı halk olarak tedbirli ve bilinçli olmamız gerekli." dedi.

Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan, Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa’da Kovid-19 hastaları için izolasyon süresi 7 güne indirilecek
İspanya'da 24 saatte son 2,5 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 1671 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen doktordan kalp hastalarına tedavilerini aksatmamaları uyarısı

Benzer haberler

İdlib halkından Türkiye'ye destek gösterileri

İdlib halkından Türkiye'ye destek gösterileri

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 43 tutuklama

Şehit Tuğgeneral Erdoğan, mavi beresinden son nefesine kadar ayrılmadı

İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Erdoğan şehit oldu

İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Erdoğan şehit oldu
PKK, sözde üst düzey yöneticinin MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş

PKK, sözde üst düzey yöneticinin MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında bir sivil öldü

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında bir sivil öldü