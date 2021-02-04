Euro
8.59
Dolar
7.16
BIST 100
1,540.35
Altın
1,823.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü”nün imza törenine katılıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara’da aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İDDEF'ten Lübnan'daki Suriyeliler için acil yardım çağrısı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Suriye'deki savaştan kaçarak sığındıkları Lübnan'daki çadır kentte ağır kış şartları nedeniyle zor günler geçiren Suriyeliler için acil yardım çağrısında bulundu.

Zeynep Rakipoğlu   | 04.02.2021
İDDEF'ten Lübnan'daki Suriyeliler için acil yardım çağrısı

İstanbul

İDDEF'ten yapılan açıklamada, Suriye'de 2011'de çıkan iç savaştan kaçarak Lübnan'ın doğusundaki Arsal şehrine sığınan yaklaşık 60 bin Suriyeli aile içler acısı halde hayatta kalmaya çalışırken, etkili olan çetin kış şartları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ülkedeki ekonomik krizin yaşamı felç ettiği belirtildi.

35 bin nüfuslu 1400 rakımlı dağlık Arsal'daki 150 kampta kurulan 6 bin 500 çadırda soğuk kış aylarını geçirmeye çalışan Suriyelilerin, yağmur ve kara dayanmayan çadırlarda yaşadığına dikkati çekilen açıklamada, özellikle çocuklar, hastalar ve yaşlıların hayatlarını tehdit eden çok sert koşullara karşı mücadele ettiği vurgulandı.

Açıklamada, kampların olduğu bölgede bulunan İDDEF'in saha inceleme ekibinin şu gözlemlerine de yer verildi:

"Yoğun kar yağışı, su baskını ve ciddi yoksulluğun yaşandığı kamplarda çaresizce yardım bekleniyor. Kamp sakinleri en temel ihtiyaçlardan yoksun. Arsal'daki çadırlarda insanlık dramı yaşanıyor. 10 binlerce Suriyeli aileye gıda, battaniye, yatak ve yakacaktan oluşan kış yardımına ihtiyaç duyuyor. Yokluk ve yoksulluğa Lübnan'daki Kovid-19 hastalığı ve ekonomik kriz de eklenince sığınmacı kardeşlerimiz hayatlarını idame ettiremiyor. Kış, her yıl mültecilere musallat olan, naylon ve kartondan yapılmış çadırlarını yok eden, onları dört bir yandan hapseden bir hayalet gibi etkili oluyor. Bu kasvetli havada kendilerini yaşamın temel ihtiyaçlarından, ısıtmadan, yiyecekten ve hatta ilaçlara erişimden uzak buluyorlar."

Birkaç yıl önce bölgede insanların soğuktan donarak öldükleri hatırlatılan açıklamada, pandemi veya soğuktan kaynaklı bir insanlık dramının tekrarlanmaması için bölgeye acil yardım çalışması yapılması gerektiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de halk, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan 'tam kapanma' kararını doğru buluyor
Afrika'nın yeterli aşıyı bulabilmesi yıllar alabilir
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Orta Doğu'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle vatandaşları dışında ülkeye girişleri iki hafta süresince yasaklayacak

Benzer haberler

İDDEF'ten Lübnan'daki Suriyeliler için acil yardım çağrısı

İDDEF'ten Lübnan'daki Suriyeliler için acil yardım çağrısı

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de tutuklular için terzilik ve ayakkabıcılık atölyesi kuruldu

İnsan Hakları İzleme Örgütü Lübnan makamlarını Beyrut Limanı'ndaki patlamada adaleti sağlamamakla suçladı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı
Bacağı kangren olan çocuk 7 ameliyatın ardından yürümeye başladı

Bacağı kangren olan çocuk 7 ameliyatın ardından yürümeye başladı
Malatya'da toplanan insani yardımlar Suriye'ye gönderildi

Malatya'da toplanan insani yardımlar Suriye'ye gönderildi