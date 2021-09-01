Dolar
8.30
Euro
9.82
Altın
1,811.94
ETH/USDT
3,544.20
BTC/USDT
47,755.00
BIST 100
1,473.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İDDEF Çad’da su kuyusu açtı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Çad’ın Abeşe şehrinde açtığı su kuyusu ile bölgede susuzluk ve kirli su problemlerinden etkilenen yaklaşık 1 milyon kişinin temiz suya kavuşmasını sağladı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 01.09.2021
İDDEF Çad’da su kuyusu açtı

İstanbul

İDDEF’ten yapılan yazılı açıklamada, Osmanlı Devleti döneminden kalma Türk Bahçesi Mahallesi’nde elektrik pompalı, güneş enerjili ve 16 çeşmeden oluşan tam donanımlı su kuyusunun açıldığı kaydedildi.

İDDEF’in Çad’daki yerel görevlileri aracılığıyla sahada yaptığı incelemelerde büyük bir su krizinin yaşandığının tespit edilmesiyle hazırlanan su kuyusu projesi iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete alındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Uzmanlardan Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Benzer haberler

İDDEF Çad’da su kuyusu açtı

İDDEF Çad’da su kuyusu açtı

Eski Çad Devlet Başkanı Hissene Habre, Senegal'de yaşamını yitirdi