İDDEF Çad’da su kuyusu açtı
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Çad’ın Abeşe şehrinde açtığı su kuyusu ile bölgede susuzluk ve kirli su problemlerinden etkilenen yaklaşık 1 milyon kişinin temiz suya kavuşmasını sağladı.
İstanbul
İDDEF’ten yapılan yazılı açıklamada, Osmanlı Devleti döneminden kalma Türk Bahçesi Mahallesi’nde elektrik pompalı, güneş enerjili ve 16 çeşmeden oluşan tam donanımlı su kuyusunun açıldığı kaydedildi.
İDDEF’in Çad’daki yerel görevlileri aracılığıyla sahada yaptığı incelemelerde büyük bir su krizinin yaşandığının tespit edilmesiyle hazırlanan su kuyusu projesi iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete alındı.
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