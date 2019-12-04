İbrahim Kalın'dan NATO Zirvesi değerlendirmesi
Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü Kalın, "Birlik ve dayanışma, NATO'nun iki temel direğidir. Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, İngiltere'de gerçekleştirilen NATO Zirvesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Birlik ve dayanışma, NATO’nun iki temel direğidir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 4, 2019
Türkiye’nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ VE FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır.
Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.
Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende degiliz.
İbrahim Kalın, "Birlik ve dayanışma, NATO'nun iki temel direğidir. Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.